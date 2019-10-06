Son Dakika Haberleri: 4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı okçuluk ve güreş
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4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı okçuluk ve güreş

48 dakika önce

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı okçuluk ve güreş

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:01 Kaynak: AA
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