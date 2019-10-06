4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı okçuluk ve güreş
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Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:01 Kaynak: AA
Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.
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