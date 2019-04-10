Son Dakika Haberleri: 4 Eyalette 30'dan Fazla Ev ve İş Yeri! Polis Tek Tek Arıyor

4 Eyalette 30'dan Fazla Ev ve İş Yeri! Polis Tek Tek Arıyor

2 saat önce

BRANDENBURG polisinden yapılan açıklamada, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya eyaletlerinde suç örgütü kurdukları belirtilen aşırı sağcılara yönelik 30'dan fazla ev ve iş yerinin arandığı belirtildi.

4 Eyalette 30'dan Fazla Ev ve İş Yeri! Polis Tek Tek Arıyor, System.String[]
BRANDENBURG polisinden yapılan açıklamada, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya eyaletlerinde suç örgütü kurdukları belirtilen aşırı sağcılara yönelik 30'dan fazla ev ve iş yerinin arandığı belirtildi. Aramaların ağırlık noktasının Brandenburg, özellikle de Cottbus kenti olduğu ifade edilen açıklamada, yarın konuya ilişkin basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Cottbus Belediye Sözcüsü Jan Glossmann, aşırı sağcılarla ve aşırı sağ yapılanmalarla sorun yaşadıklarını belirterek, yapılan aramaların sonucunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatına göre, Cottbus ve çevresinde yaklaşık 400 kişi aşırı sağcı olma potansiyeli taşıyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:46 
Berlin, Polis, Brandenburg, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 16:00:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 Eyalette 30'dan Fazla Ev ve İş Yeri! Polis Tek Tek Arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]