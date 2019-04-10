4 Eyalette 30'dan Fazla Ev ve İş Yeri! Polis Tek Tek Arıyor
2 saat önce
BRANDENBURG polisinden yapılan açıklamada, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya eyaletlerinde suç örgütü kurdukları belirtilen aşırı sağcılara yönelik 30'dan fazla ev ve iş yerinin arandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:46
BRANDENBURG polisinden yapılan açıklamada, Brandenburg
, Berlin
, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya eyaletlerinde suç örgütü kurdukları belirtilen aşırı sağcılara yönelik 30'dan fazla ev ve iş yerinin arandığı belirtildi. Aramaların ağırlık noktasının Brandenburg, özellikle de Cottbus kenti olduğu ifade edilen açıklamada, yarın konuya ilişkin basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.
Cottbus Belediye Sözcüsü Jan Glossmann, aşırı sağcılarla ve aşırı sağ yapılanmalarla sorun yaşadıklarını belirterek, yapılan aramaların sonucunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Almanya
Anayasayı Koruma Teşkilatına göre, Cottbus ve çevresinde yaklaşık 400 kişi aşırı sağcı olma potansiyeli taşıyor.
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