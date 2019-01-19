Son Dakika Haberleri: 4 Gram Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Sanığa Ceza

4 Gram Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Sanığa Ceza

19 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan ve İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu madde ticareti' yapmaktan yargılanan 2 sanık hakkında karar verildi.

4 Gram Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Sanığa Ceza, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan ve İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu madde ticareti' yapmaktan yargılanan 2 sanık hakkında karar verildi. Sanıklardan Kemal Şahin 12 yıl 6 ay, Hasan Usda da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince geçen yıl düzenlenen  operasyonda, Kemal Şahin ve Hasan Usda suçüstü yakalanarak uyuşturucu satıcılığından gözaltına alındı. Üzerlerinde 4 gram metamfetamin ele geçirilen Şahin ve Usda sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' dava açıldı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dün yapılan duruşmada karara bağlandı. Kemal Şahin 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin TL para cezası, Hasan Usda da 6 yıl 3 ay hapis ile 12 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Kemal Şahin'in tutukluluk halinin devamına, Hasan Usda'nın ise tahliyesine karar verdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:37 Kaynak: DHA

İnegöl, 3. Sayfa
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