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4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

58 dakika önce

4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltıYALOVA - Yalova merkezli gerçekleşen operasyonda bir suç örgütü çökertildi.

4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı
YALOVA - Yalova merkezli gerçekleşen operasyonda bir suç örgütü çökertildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, insan ticareti yapmak, zorla fuhşa teşvik etmek, uyuşturucu satmak suçlarına karışan şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik takip sonrasında Yalova merkezli olarak Bursa, İstanbul ve Erzurum illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ele başı olduğu tespit edilen D.O. ile N.E. isimli 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıca bu operasyonla bağlantılı olarak Bursa yolu üzerindeki bir mekana yapılan baskında 10 yabancı uyruklu kadın, bir miktar uyuşturucu, hesap çeteleleri, ajandalar ve çok miktarda para ele geçirildi. Örgüt üyesi olan 9 kişi sorgularının ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.
4 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
Yalova, Yerel
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