4. Kyk Tematik Kış Kampları"
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından dördüncü kez düzenlenecek "KYK Tematik Kış Kampları" çerçevesinde İstanbul'da Mimar Sinan Yurdu'nda düzenlenecek Uluslararası İlişkiler Kampı'na, 7 ilden 150 öğrenci katılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından dördüncü kez düzenlenecek "KYK Tematik Kış Kampları" çerçevesinde İstanbul
'da Mimar Sinan
Yurdu'nda düzenlenecek Uluslararası İlişkiler Kampı'na, 7 ilden 150 öğrenci katılacak.
İstanbul Gençlik ve İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek "Uluslararası İlişkiler Kampı", öğrencilerin entelektüel bilgiye ulaşmalarını sağlamayı ve öğrencileri uluslararası ilişkiler alanında başarılı uzman isimlerle bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Kampta gençler, İstanbul'un tarihi kültürel ve manevi mekanlarını görme imkanını da bulacak. Gençler, şehit ailelerini ve şehitlikleri de ziyaret edecek.
Mimar Sinan Yurdunda 21 Ocak'ta düzenlenecek törenle başlayacak kamp, 25 Aralık
'ta sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:17 Kaynak: AA
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