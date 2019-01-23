Son Dakika Haberleri: 4. Kyk Tematik Kış Kampları

4. Kyk Tematik Kış Kampları

27 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "4. KYK Tematik Kış Kampları" kapsamında, 7 ilden 145 öğrencinin katılımıyla Samsun'da "Vefa Kampı" gerçekleştiriliyor.

4. Kyk Tematik Kış Kampları, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "4. KYK Tematik Kış Kampları" kapsamında, 7 ilden 145 öğrencinin katılımıyla Samsun'da "Vefa Kampı" gerçekleştiriliyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda, Tematik Kış Kampları'nın, ülke genelinde 12 ilde bin 900 öğrencinin katılımıyla düzenlendiğini belirtti.

Kampların 25 Ocak'ta sona ereceğini dile getiren Kasapoğlu, öğrencilere şunları söyledi:

"Kış kampları programı, önemli ve anlamlı bir çalışma. Bu yılki kamp etkinliğimizin adı Vefa. Vefa, duyguda, düşüncede aynı şeyleri paylaşanların etrafında eser durur. Kula vefa, Rabb'e vefadır. Milli Mücadele'nin kaderini belirleyen ilk adımın atıldığı yer olan Samsun'un tarihi, kültürel, manevi mekanlarını ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacaksınız. Geleceğimizin sahibi sizlersiniz. Sizlerin vefa duygusu, geçmişle geleceğimiz arasındaki en büyük köprü olacaktır."

Öğrenciler, şehit yakınları ve gaziler ile Samsun Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Kampa, 7 ilden 145 öğrenci katılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı 2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:27:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4. Kyk Tematik Kış Kampları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]