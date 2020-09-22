4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor - Son Dakika

4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor

Van'ın Erciş ilçesinde dört masayla hizmete başlayan alabalık tesisi, şimdi 4 bin metrekare alanda sekiz havuzu olan bir işletme haline geldi.

4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde dört masayla hizmete başlayan alabalık tesisi, şimdi 4 bin metrekare alanda sekiz havuzu olan bir işletme haline geldi.

Erciş'in İrşat Mahallesi'nde 2004 yılında 10 bin TL'lik faizsiz teşvik kredisi ile 50 metrekare kapalı alanda lokanta konumunda 4 havuz ve 4 masayla küçük bir alabalık tesisi kuran Cumali Ünal, zamanla işlerini büyüterek 4 bin metrekare alanda 8 alabalık havuzu ve 300 kişiyi aynı anda misafir edebilecek konuma geldi. Balıkları Van'ın Çatak ilçesinden ve Keban'dan oksijenli tankerlerle getirilip havuzlarda büyüterek müşterilere servis eden Ünal; çevre il ve ilçe sakinlerine de hizmet veriyor. Pandemı nedeniyle tesise gelen müşteriler ilk önce ateşleri ölçülürken, sonra el dezenfekteni ikram edilip sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanıyor.

Müşteri Sait Baran, alabalık tesisindeki lezzetlerden tatmaya geldiklerini belirterek, "Açılışından beri burayı bilirim. Her geçen gün lezzetine tat katan bir mekan. Bu anlamda da sahiplerine teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisi Erciş'e kazandırdıkları için. İlk başladıklarında küçüktü, zaman geçtikçe büyüttüler. Tesis şimdi bölgeye hizmet vermeye başladı. Erciş için güzel bir tesis. Lezzeti de güzel, kutluyorum emeği geçenleri" dedi.

Müşteri Abdülkerim Çakır da, ilçe için önemli bir tesis olduğunu dile getirerek, "Çevre il ve ilçelerden de gelen çok oluyor. Özellikle misafirlerimiz geldiğinde buraya getiriyoruz. Onlarda burayı istiyorlar. İlçemiz için çok önemli bir tesis" ifadelerin kullandı.

Tesisin sahibi Cumali Ünal ise işletmeyi 2004 yılında devletin verdiği bir teşvik ile kurduğunu belirterek, "Aile işletmesi olarak başladık. Şu anda 14 kişi ile devam ediyoruz. 14 kişiye şu an istihdam sağlıyoruz. Dışarıdan elemanlarımız var. Benim kendi çocuklarım ve kardeşim var. 4 bin metrekare üzerinde tesisimiz var. Kapalı yerimiz 200 kişilik, açık alanımız da 150-170 kişi civarındadır. Balıkları şu an Keban'dan ve Çatak'tan alıyoruz. İstediğimizde tank içinde oksijenli olarak canlı havuzlarımıza döküyoruz. Müşterilerimiz Van, Ağrı ve Muş yoğunlukludur. İlk başladığımızda 4 masa ile başladık. Şu anda 300 kişiye hizmet verebiliyoruz. Aynı anda 300 kişiye hizmet verebilecek personelimiz var" şeklinde konuştu. - VAN

Erciş, Çatak, Keban, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 08:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti
Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi         
14:39
Oruç Reis gemisi, 9 günlük aranın ardından tekrar denize açıldı Oruç Reis gemisi, 9 günlük aranın ardından tekrar denize açıldı         
14:11
Salgın korkusundan Bodrum'a gelen dönmedi, nüfus 400 bine çıktı Salgın korkusundan Bodrum'a gelen dönmedi, nüfus 400 bine çıktı         
13:47
Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı         
13:20
Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka         
12:52
Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın         
12:49
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi         
12:35
Düğünden çıkıp balayına yetişmeye çalışan çift, gelinlik ve damatlıkla uçağa bindi Düğünden çıkıp balayına yetişmeye çalışan çift, gelinlik ve damatlıkla uçağa bindi         
12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti         
12:25
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin 16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin         
10:16
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinde reaktör ve türbin binalarının temeli atıldı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinde reaktör ve türbin binalarının temeli atıldı         
10:11
Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 14:49:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei