4 Santimlik Kitle Zorlu Ameliyatla Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

4 Santimlik Kitle Zorlu Ameliyatla Çıkarıldı

15.01.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 56 yaşındaki Kadriye Tefiye'nin kalbinden 4 cm'lik kitle, başarılı bir ameliyatla alındı.

Kalp rahatsızlığı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'ne başvuran 56 yaşındaki Kadriye Tefiye'nin kalbindeki 4 santimlik kitle zorlu ameliyatla çıkarıldı.

Nefes darlığı ve parmaklarda morarma şikayetiyle hastaneye başvuran 6 çocuk annesi Tefiye'nin, Kalp Merkezi'nde yapılan kontrolün ardından ameliyatına karar verildi.

Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahisi Uzm. Dr. Tahir Olgaç ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 2 buçuk saatlik ameliyatla 56 yaşındaki hastanın kalbinde tespit edilen 4 santimlik kitle çıkarıldı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından servise alınan Tefiye'nin tedavisi sürüyor.

Dr. Olgaç, gazetecilere, zor ve riskli bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kardiyoloji ve kalp cerrahisi ekibi olarak konsey kararıyla hastanın ameliyatına karar verdiklerini belirten Olgaç, "Hastamız 56 yaşında, morbid obezdi. Aynı zamanda ileri KOAH'ı bulunan ve akciğer damarlarına pıhtı atan bir hastamızdı. Bu durumun sebebini araştırılırken kardiyoloji ve göğüs hastalıkları bölümleri arasında sürekli takip edilmekteydi. Yapılan tetkikler sonucunda hastamızın kalbinin sağ tarafında yaklaşık 4 santimlik bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine ameliyat etmeye karar verdik." dedi

Ameliyatın başarılı geçtiğini anlatan Olgaç, şunları kaydetti:

"Kalbin sağ tarafındaki kitleyi, kalbi durdurmadan kardiyopulmoner bypass altında, kalp çalışır vaziyetteyken sağ atriyumdan çıkardık. Aynı zamanda akciğerine giden damarlara endarterektomi dediğimiz pıhtı temizleme işlemini uyguladık. İşlem sonrasında hastamız aynı gün yoğun bakımda uyandı, bilinci açıldı ve kendine geldi. Ekstübe edildi ve genel durumu gayet iyiydi. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Hastamız ameliyat öncesine kıyasla nefes darlığı şikayetinin yüzde 70-80 oranında geçtiğini ifade etti. Daha sonra servis sürecinde aynı şekilde takiplerimizi sürdürdük."

Ameliyat sonrası iyi hissettiğini ifade eden Tefiye ise "Nefes alamıyordum, yürüyemiyordum. Ellerim, parmaklarım, yüzüm morarıyordu. Şimdi Allah'a şükür çok iyiyim. Tahir hocadan Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hastane, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 Santimlik Kitle Zorlu Ameliyatla Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:52:31. #7.11#
SON DAKİKA: 4 Santimlik Kitle Zorlu Ameliyatla Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.