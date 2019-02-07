Son Dakika Haberleri: 4. Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Olimpiyatları - İstanbul

4. Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Olimpiyatları - İstanbul

27 dakika önce

Çekmeköy Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği bilim olimpiyatları bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adıyla düzenlenecek.

4. Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Olimpiyatları - İstanbul, System.String[]
Çekmeköy Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği bilim olimpiyatları bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adıyla düzenlenecek.

Çekmeköy Belediyesi, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek 4. Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Olimpiyatları protokolünün imza töreni İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfında gerçekleştirildi.
Törede konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, önemli bir ana şahitlik ettiklerini dile getirerek, "İlkini değerli hocamız Aziz Sancar'ın, ikincisini Aliya İzzetbegoviç'in, üçüncüsünü merhum Başbakan Erbakan Hocamız'ın adıyla yaptığımız bilim olimpiyatları yarışmasının dördüncüsünü de Fuat Sezgin adına yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Poyraz, projenin gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli olduğunu aktararak, ilk üç olimpiyatta çok önemli projelerin yer aldığını kaydetti.

Bundan önce de üniversitelerle beraber olduklarını ifade eden Poyraz, bu yılki olimpiyatlardan da öneli sonuçlar alınacağını belirtti.

Poyraz'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ın da katılımıyla bilim olimpiyatlarına ilişkin protokol imzaladı.

Öte yandan imza törenine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:45 Kaynak: AA

İstanbul, Çekmeköy, Fuat Sezgin, Güncel
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