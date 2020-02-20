4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi başladı - Son Dakika

4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi başladı

11 dakika önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesinin düzenlediği 4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi (VetEBA) başladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesinin düzenlediği 4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi (VetEBA) başladı.

Fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, VetEBA'ya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Bilimin, paylaştıkça ve bu paylaşımları birlikte çalıştıkça gelişen bir alan olduğunu vurgulayan Borlu, şöyle konuştu:

"Ne yaparsanız yapın, yaptığınız işlerin başkaları tarafından görülmesi, tetkik edilmesi ve onaylanması gereken bir süreç gerekir. Siz bir şeyi 'Buldum ve yaptım' diyerek bilimde yol alamazsınız. Bunun da başkaları tarafından görülüp, tetkik edilmesi gerekir. Peki, nasıl birbirimize bunu göstereceğiz. Kongrelerde, bilimsel toplantılarda ve daha sonra makale haline getirilip bilimsel diğer platformlarda paylaşılsa da ilk dile getirilen yerler kongrelerdir."

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de düzenlenen kongrenin önemine dikkati çekti.

Bilimin, bilgi üretmek olduğunu kaydeden İnci, "Bunu da bir disiplin ile yapmak gerekiyor. Bilimin evrensel kuralları var. Her şeyden bağımsız çalışıyor. Tıpkı zaman gibi. Öyle olunca bilgi ile elde edilen cesaret, en güçlü cesarettir. Biz veteriner fakültesinde yüksek disiplin ile başlayan, takım çalışmasıyla sürdürülen, eşitlik prensiplerine uygun şekilde rekabetçi insanlar yetiştiriyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından bilim insanlarının sunumları ile devam eden kongre, 23 Şubat'ta sona erecek.

4. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi başladı

Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:13 Kaynak: AA
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