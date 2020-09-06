4 yaşındaki çocuk, inşaat halindeki binada yaralı halde bulundu - Son Dakika

4 yaşındaki çocuk, inşaat halindeki binada yaralı halde bulundu
Bursa'da, inşaat halindeki binadan ses gelmesi üzerine kontrole giden mahalleli, A.A. (4) isimli çocuğu başından yaralı halde buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, çocuğun Y.B. (10) ile birlikte yürüyerek sokağa geldiğini belirledi. Y.B., polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olay, Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binadan inleme sesi duyan mahalle sakinleri, binayı kontrol ettiklerinde 4 yaşındaki yabancı uyruklu A.A.'yı başından yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından taşla yaralandığı belirlenen A.A.'ya ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı çocuk, ardından Gürsu ilçesindeki Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. A.A.'nın evinin adresini belirleyen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. A.A.'nın, yabancı uyruklu 10 yaşındaki Y.B. ile birlikte yürüdüğü belirlenince, adresi tespit edilen Y.B., Çoçuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 17:57 - Kaynak: DHA
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