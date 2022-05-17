4 YAŞINDAKİ HALİL İBRAHİM'İN YAMAÇ PARAŞÜTÜ KEYFİ - Son Dakika
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4 YAŞINDAKİ HALİL İBRAHİM'İN YAMAÇ PARAŞÜTÜ KEYFİ

17.05.2022 14:44

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'ne bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde Halil İbrahim Kocabey(4), eğitmen pilotla birlikte 350 metre yükseklikten yamaç paraşütü ile uçtu.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'ne bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde Halil İbrahim Kocabey(4), eğitmen pilotla birlikte 350 metre yükseklikten yamaç paraşütü ile uçtu.

Çorlu ilçesinden ailesiyle birlikte Uçmakdere Mahallesi'ne gelen Halil İbrahim Kocabey, Ayvasıl Koyu mevkiinde deneyimli yamaç paraşütü pilotu Yılmaz Özkaya ile birlikte 350 metre yükseklikten uçtu. Yaşıtları uçurtma uçururken, kendisi yamaç paraşütü yapan minik Kocabey, 350 metre yükseklikten yeşili ve mavisiyle müthiş manzarayı meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık 10 dakika havada kalan Halil İbrahim Kocabey, daha sonra güvenli şekilde yere inerek sevincini annesine sarılarak paylaştı. Havada çok heyecanlandığını ifade eden Kocabey, yamaç paraşütünden çok keyif aldığını söyledi.

4 YAŞINDAKİ HALİL İBRAHİM'İN YAMAÇ PARAŞÜTÜ KEYFİ
4 YAŞINDAKİ HALİL İBRAHİM'İN YAMAÇ PARAŞÜTÜ KEYFİ
4 YAŞINDAKİ HALİL İBRAHİM'İN YAMAÇ PARAŞÜTÜ KEYFİ
4 YAŞINDAKİ HALİL İBRAHİM'İN YAMAÇ PARAŞÜTÜ KEYFİ

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Kaynak: DHA

Yılmaz Özkaya, Şarköy, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 YAŞINDAKİ HALİL İBRAHİM'İN YAMAÇ PARAŞÜTÜ KEYFİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 YAŞINDAKİ HALİL İBRAHİM'İN YAMAÇ PARAŞÜTÜ KEYFİ - Son Dakika
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