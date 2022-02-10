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4 yaşındaki kızının önünde karısını öldüren adamın inkarı pes dedirtti! - Son Dakika

4 yaşındaki kızının önünde karısını öldüren adamın inkarı pes dedirtti!

10.02.2022 14:43

Sakarya'da 19 yaşındaki Damla Kuş, dini nikahlı eşi ile misafirliğe gittiği evde kocası tarafından öldürüldü. Olay anında çiftin 4 yaşındaki kızlarının da yanlarında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan koca ifadesinde, Damla Kuş ile tartıştıklarını ve karısının ev sahibine ait olduğu belirlenen tüfeği alarak kendisini vurduğunu öne sürdü.

Dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, Damla Kuş (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen eşi M.C.B. (23), yaklaşık 4 gün önce Konya'dan Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli tanıdıklarının evine geldi.

MİSAFİRLİĞE GİTTİKLERİ EVDE ÖLDÜRÜLDÜ

Burada genç kadın ile M.C.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Daha sonrasında ise genç kadın, ev sahibine ait tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Kuş'un cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı.

19 yaşındaki genç kadın, 4 yaşındaki kızının önünde hayatını kaybetti

TÜFEĞİ ALARAK KENDİSİNİ VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Konuya ilişkin gözaltına alınan M.C.B. ve M.C. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olan ve bir süre önce cezaevinden çıkan M.C.B. ifadesinde, Damla Kuş ile tartıştıklarını, bu sırada Kuş'un ev sahibine ait olduğu belirlenen tüfeği alarak kendisini vurduğunu iddia etti. Gözaltına alınan ev sahibi M.C.'nin ise olay anında evde olmadığı belirtildi. Acı olayda annesi gözlerinin önünde yaşamını yitiren 4 yaşındaki kız çocuğunun ise pedagog eşliğinde ifadesinin alınması bekleniyor.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

19 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, konuya ilişkin geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Öte yandan, şüpheli M.C.B. ile hayatını kaybeden Damla Kuş'un, yaşadıkları Konya ilinde de birçok kez tartışma yaşadıkları öğrenildi.

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Sakarya, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 yaşındaki kızının önünde karısını öldüren adamın inkarı pes dedirtti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 yaşındaki kızının önünde karısını öldüren adamın inkarı pes dedirtti! - Son Dakika
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