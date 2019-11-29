4 yaşındaki miniklere dört dörtlük spor eğitimi

Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi'nde 4 yaşındaki minikler, temel jimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okulunda sporla tanışıp, hareketli ve zinde bir yaşama adım atıyorlar. 4-9 yaş aralığındaki minik şampiyonların eğitim gördüğü spor okulunda çalışmalar haftanın 7 günü devam ediyor.



Jimnastik branşıyla çocukların küçük yaşlardan itibaren güçlü ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlayan Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Spor Merkezi'nde her dönem binlerce miniği spor ve geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşturuyor. Jimnastik branşı ve çocuk oyunları çalışmaları için özel olarak dizayn edilen bir ortamda, alanında uzman eğitmenlerle çalışmalara katılan 4-9 yaş aralığındaki minik şampiyonlar, branşlaşma yaşı öncesinde sportif faaliyetlere güçlü bir adım atıyorlar. Çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında farklı projeleri hayata geçiren Şehitkamil Belediyesi, sosyal medya bağımlılığına karşı farklı seans ve saat seçenekleriyle çocukların sosyal bir alanda akranlarıyla buluşmalarına yıl boyunca olanak sağlıyor.



"Düzenli spor yapma alışkanlığını kazanmalarını istiyoruz"



Çocukların erken yaşta sporla tanışabilmeleri ve kazandıkları alışkanlıkları yaşam boyu sürdürebilmeleri adına temel jimnastik ve geleneksel çocuk oyunları eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, minik sporculara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Temel jimnastik eğitimleriyle çocukların sağlam bir spor temeli atmalarını sağlıyoruz. Minik şampiyonlar, atılan bu sağlam temelin üstünde diledikleri spor dallarına yönelebiliyorlar. Eğitmenlerimiz, minik sporcularımızı branşlaşma yaşı öncesinde fiziksel ve mental olarak hazırlıyorlar. Böylelikle çocuklarımız hiç zorluk çekmeden spor yaşamlarına devam ediyorlar. Çocukların erken yaşta sporla tanışabilmeleri ve kazandıkları alışkanlıkları yaşam boyu sürdürebilmeleri adına temel jimnastik ve geleneksel çocuk oyunları eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Bu konuda velilerimizin çok büyük desteği var. Ben tüm velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Şu anda İbrahimli Spor Merkezi dışında 3 farklı spor merkezimizde de spor okulu çalışmaları devam ediyor. Yine kurumlar arası iş birliğiyle 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesini yürütüyor ve bu projede ilkokul ve ortaokullarımızda öğrenim gören binlerce öğrencimizi tesislerimizde sporla buluşturuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu gelişmeleri adına çalışmalarımız güçlü bir şekilde davam edecek." - GAZİANTEP