Son Dakika Haberleri: 4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Şırnak'ta 4 yıl önce sınav için gittiği şehir merkezinden dönmeyen ve geçen hafta dağlık bölgede cansız bedeni bulanarak şehit olduğu belirlenen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Şırnak'ta 4 yıl önce sınav için gittiği şehir merkezinden dönmeyen ve geçen hafta dağlık bölgede cansız bedeni bulanarak şehit olduğu belirlenen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan ve PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın cansız bedeni 4 yıl sonra dağlık bir bölgede bulundu. Şehit olduğu belirlenen Polat için memleketi Gaziantep Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin ailesi şehit Polat'ın al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Polat'ın cenazesi ikindi namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:25 Kaynak: İHA
Şırnak, Jandarma, Güncel
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