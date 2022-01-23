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40'ından sonra okuma-yazma öğreniyorlar - Son Dakika

40'ından sonra okuma-yazma öğreniyorlar

23.01.2022 13:04

- 40'ından sonra okuma-yazma öğreniyorlar Mersin'de belediyenin açtığı 'okuma-yazma' kursuna katılan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, 40 yaşından sonra okuma yazma öğreniyorlar Mersin'de belediyenin açtığı 'okuma-yazma' kursuna katılan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler,...

- 40'ından sonra okuma-yazma öğreniyorlar

Mersin'de belediyenin açtığı 'okuma-yazma' kursuna katılan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, 40 yaşından sonra okuma yazma öğreniyorlar

MERSİN - Mersin'de belediyenin açtığı 'okuma-yazma' kursuna katılan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, 40 yaşından sonra okuma yazma öğreniyorlar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki LGS'ye hazırlık kurs merkezinde okuma-yazma kursu başladı. Yeni başlayan okuma-yazma kursuna başvuran 8 kadın, kurs merkezindeki sıralarda derslere başladı. Vatandaşlara ücretsiz olarak verilen okuma-yazma kurslarının dezavantajlı diğer mahallelerde de sürdürülmesi planlanıyor.

"Okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımıza sınıflarımız açık"

Kurs Merkezinde görevli Türkçe Öğretmeni Berfin Önder, velilerden okuma-yazma kursuyla ilgili yoğun talep aldıklarını belirterek, "Yetişkinler için birinci kademe okuma-yazma kursunu açtık ve sınıfımın büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşması benim için ayrı bir mutluluk oldu. Dönemin sonunda her istediğini okuyabilen, kendisini iyi ifade edebilen, güçlü kadınlar olarak çıkmalarını umut ediyoruz. 5 kişiyle başladık, daha sonra bu artarak 8 kişi oldu. Daha da artacağını düşünüyoruz. Belediyemizin bu mahallede yaptığı ilk çalışma ve devam edeceğiz. Okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımıza sınıflarımız açık" dedi.

"Babam görmüş olsaydı gurur duyardı"

Kursa katılan vatandaşlardan 42 yaşındaki Sıdıka Çınar, daha önce kendisine gelen mesajları çevresindekilere okutmak zorunda kaldığını belirterek, "Ev temizliğine gidiyorum. Gidiş-gelişlerde sorun yaşıyorum. Mesela evin adresini söylüyorlar, okumam yazmam olmadığı için 'bana tam olarak yazıp gönderin, abime ya da kardeşime okuturum' veya 'tam olarak yerini söyleyin, ben oraya geleyim' diyorum. 'Okumam-yazmam olsa bu kadar rezillik çekmem' diyordum. Şimdi bu kursu duydum, çok sevindim. 'Ben gideceğim' dedim abime. 'Sıdıka geç bile kaldın, senin adına çok sevindim, sen başaracaksın' dedi. Babam görmüş olsaydı gurur duyardı, eminim ki annem de gurur duyardı" ifadelerini kullandı.

"Doktoruma kendim gidip geleceğim, her şeyi kendi başıma başaracağım"

Kursa katılan 7 çocuk annesi 48 yaşındaki Azize Akay da okuma-yazma bilmediği için yaşamı boyunca sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, "Çocuklardan hastane için 'bana bir randevu alın' diye rica ediyorum. 'Aman anne bıktırdın' diyorlar. Artık onu kendi kendime yapacağım. İlaçlarımı kendim içeceğim, doktoruma kendim gidip geleceğim. Her şeyi kendi başıma başaracağım. Bir de kitap okumayı öğreneceğim" diye konuştu.

"Okuma-yazma olmayınca gittiğim yeri bulamıyorum"

Kursa katılanlardan 5 çocuk annesi Gazali Kortak ise okuma-yazma konusunda yaşadığı sıkıntılardan bahsederek, "Hastaneye gidiyorum. Okuma-yazma olmayınca gittiğim yeri bulamıyorum, başkasından rica ediyorum. Bazıları yardımcı oluyor bazılarıysa tepki veriyor. İnsanın zoruna gidiyor. Bazen birinden rica ediyorum, 'cahil' diyor, o zoruma gidiyor" dedi. Kortak, 5 çocuğu okuttuğunu ve okuma-yazma öğrenme hayalini artık gerçekleştireceğini vurgulayarak, "Hepsinin diplomaları var. Ayakta durdum, okuttum. Ben okumadım ama onları okuttum. Ben de şimdi okuyup ayakta duracağım. Bize açılan kurs sayesinde, öğretmenimizin sayesinde inşallah okuma-yazmayı çözeceğiz" diye konuştu.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Mersin, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 40'ından sonra okuma-yazma öğreniyorlar - Son Dakika


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