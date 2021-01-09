40. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika

40. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı

09.01.2021 15:52
40. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı, System.String[]

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali 40. yılında yeni festival formatıyla 2 Nisan'da çevrim içi başlayacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali 40. yılında yeni festival formatıyla 2 Nisan'da çevrim içi başlayacak. Festival, haziran ayında da yarışmalı bölümleriyle sinemalarda, açık hava mekanlarında ve yine çevrim içi olarak izleyicisi ile buluşacak. Ulusal yarışmalar, 18-29 Haziran'da yapılacak.

Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Ulusal Yarışma'da büyük ödül olarak En İyi Film'e "Altın Lale" verilecek, ayrıca festivalin kurucularından Onat Kutlar adına "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Özgün Müzik" dallarında da birer ödül sunulacak.

Festivalde ayrıca Seyfi Teoman adına da "En İyi İlk Film Ödülü" verilecek.

40. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması Danışma Kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Kaan Karsan, Nil Kural ve Esin Küçüktepepınar'dan oluşuyor.

Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 26 Mart olarak açıklandı.

40. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 40. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika Magazin


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