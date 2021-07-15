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"40. İstanbul Film Festivali"nin ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

"40. İstanbul Film Festivali"nin ödülleri sahiplerini buldu

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:13

40. İstanbul Film Festivali, Hilton İstanbul Bosphorus Harbiye'de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

40. İstanbul Film Festivali, Hilton İstanbul Bosphorus Harbiye'de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin ödül gecesinde, uluslararası ve ulusal yarışmaların kazananları açıklandı.

Uluslararası ve ulusal yarışmalarda toplam 45 film yarıştığı festivalde, Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen "Altın Lale"yi Emre Erdoğdu'nun yönettiği "Beni Sevenler Listesi" kazanarak, 200 bin Türk lirasının sahibi oldu.

Yarışmada "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo", "Çatlak" filmiyle Fikret Reyhan, "En İyi Görüntü Yönetmeni" "Sardunya" filmiyle Orçun Özkılınç, "En İyi Kurgu" "Cemil Şov" filmiyle Evren Luş, "En İyi Özgün Müzik" "AV" filmiyle Deniz Cuylan ve Brian Bender seçildi.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Beni Sevenler Listesi" filmindeki rolüyle Halil Babür ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Dirlik Düzenlik" filmiyle Asiye Dinçsoy ile "Sardunya" filmindeki performansıyla İlayda Elif Elhih kazandı. Jüri Özel Ödülü'nü de "Sen Ben Lenin" filmiyle ile Tufan Taştan aldı.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda jüri, "En İyi Kısa Film Ödülü"ne de Serhat Karaaslan'ın yönettiği "Suçlular" filmini layık gördü. Malaz Usta'nın yönettiği "Sürgünde Bir Yıl" filmine ise mansiyon ödülü verildi.

Jürisinde yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez'in yer aldığı Ulusal Belgesel Yarışması'nda da "En İyi Belgesel Ödülü"nü Yusuf Emre Yalçın'ın yönettiği "Anima" adlı yapımı kazandı.

Ulusal Belgesel Yarışması'nda Etna Özbek'in yönettiği "Nosema" ile Sidar İnan Erçelik'in yönettiği "Rüzgar Tayı" filmlerine ise mansiyon verildi.

İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına en iyi filme verilen "Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü"nü de Madiano Marcheti'nin yönettiği "Madalena" filmi aldı.

"Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü"ne ise George Peter Barbari'nin yönettiği "Bekaretin Sonu" ve Thomas Imbach'ın yönettiği "Nemesis" layık görüldü.

İstanbul Film Festivali'nde, yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen ve altı kurmaca ilk filmin değerlendirildiği "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"nü de "Sardunya" adlı yapım kazandı.

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu FIPRESCI Ödüllerini de Uluslararası Yarışma'da George Peter Barbari'nin yönettiği "Bekaretin Sonu", Ulusal Yarışma'da Fikret Reyhan'ın yönettiği "Çatlak" aldı.

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri'nin bu yıl sahibi yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener oldu.

Gecede ayrıca festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri de takdim edildi.

40. İstanbul Film Festivali'nde, 104 günde, festivalin çevrim içi platformu "filmonline.iksv.org"da, Atlas 1948 ve Kadıköy Sinemaları ile Maximum Uniq Açıkhava'da 91 seansta 24 ülkeden 86 uzun metrajlı, 20 kısa film sinemaseverlerle buluştu.

Gösterimlerini 100 bine yakın izleyicinin takip ettiği festival kapsamındaki 13 ulusal yarışma filmi, film ekiplerinin katılımıyla gösterildi.

40. İstanbul Film Festivali nin ödülleri sahiplerini buldu
40. İstanbul Film Festivali nin ödülleri sahiplerini buldu
40. İstanbul Film Festivali nin ödülleri sahiplerini buldu
40. İstanbul Film Festivali nin ödülleri sahiplerini buldu

Film Festivali, Yönetmen, İstanbul, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '40. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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