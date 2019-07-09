Son Dakika Haberleri: 40 yıldır kendi ürettiği organik ürünleri satıyor
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40 yıldır kendi ürettiği organik ürünleri satıyor

1 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçe pazarında 70 yaşındaki Hatice Saygın, kendi serasında ürettiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

40 yıldır kendi ürettiği organik ürünleri satıyor, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçe pazarında 70 yaşındaki Hatice Saygın, kendi serasında ürettiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

4 çocuğu 11 torunu olduğunu belirten Hatice Saygın, "40 yıldır kendi ürettiğim organik ürünleri pazarda satarım. Ürünlerimi kendim üretirim. Mevsimine göre sarımsak, soğan, biber, fasulye ve domatesi seramda üretirim, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde yarım asıra yakındır satarım. Eşim inşaatlarda çalışıyor. Bu şekilde 4 çocuğumuzu büyüttük ve 11 torunumuz oldu. Çalışmadan asla yapamam. Kendi imkanlarımla yaptığım serada ekiyorum, üretiyorum. Çalışmaktan hiç bir zaman kaçmadım. Allah sağlık verdiği müddetçe pazarcılık ve üretim işini bırakmayacağım. Bizim derdimiz alın teriyle üreterek geçim sağlamak oldu. Bu dertle 70 yaşımıza geldik. Bundan sonrasını da Rabbim bilir" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:36 Kaynak: İHA
Hatice Çarpar, Pazarlar, Kütahya, Şaphane, Yaşam
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