Son Dakika Haberleri: 40 Yıllık Kocasını Uyurken Kafasına Keserle Vurarak Öldürdü

40 Yıllık Kocasını Uyurken Kafasına Keserle Vurarak Öldürdü

23 dakika önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 4 çocuk annesi Dursun Yalçın (66), 40 yıllık eşi Şaban Yalçın'ı (73) başına keserle defalarca vurarak öldürdü.

40 Yıllık Kocasını Uyurken Kafasına Keserle Vurarak Öldürdü, System.String[]
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 4 çocuk annesi Dursun Yalçın (66), 40 yıllık eşi Şaban Yalçın'ı (73) başına keserle defalarca vurarak öldürdü.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topkapı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Yalçın yatakta uyuyan eşi Şaban Y.'nin başına keserle defalarca vurdu. Daha sonra üst kattaki oğlu Ramazan Yalçın'ın yanına giden Dursun Yalçın kocasını yatakta kanlar içinde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Babasını yatakta hareketsiz gören Ramazan Yalçın durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şaban Yalçın'ın öldüğünü belirledi. Yalçın'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri Dursun Yalçın'ı, kocasının ölümüyle alakalı verdiği tutarsız ifadeler nedeni ile gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Dursun Yalçın, eşi Şaban Yalçın'ı şiddetli geçimsizlik nedeni ile kafasına keserle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Dursun Yalçın'ın, Şaban Yalçın'la 40 yıllık evli olduğu ve çiftin 4 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Ekipler evin çevresinde yaptığı araştırmada ise olayda kullanılan keseri bularak el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:13 Kaynak: DHA
Besni, Adıyaman, Şaban Yalçın, Güncel
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