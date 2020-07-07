40 yıllık soruna 15 günde çözüm - Son Dakika

Ordu'da, yaklaşık 40 yıldır kullanımda olan ve çürüdüğü için yıkılma tehlikesi bulunan ahşap köprü artık tarih oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, 15 gün önce, "Çözün" talimatı verdiği ahşap köprü çilesinin son bulması için araç ve yaya geçişini sağlayacak dev bakslar, dere üzerine yerleştirilmeye başlandı.



Ordu'nun Çaybaşı Taşkesiği ve Ünye Pelitliyatak Mahalleleri, 40 yıldır yaşadıkları tehlikeli yolculuğun sona erecek olmasının mutluluğunu yaşıyor. Taşkesiği ve Pelitliyatak Mahallelerini birbirine bağlayan dere üzerinde bulunan, öğrencilerin okula giderken kullanmak zorunda oldukları, tehlike saçan ahşap köprü çilesi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla tarih oluyor.



Sorunlar bir bir çözülüyor



Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, beraberinde Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Altun ile birlikte, Taşkesiği ve Pelitliyatak Mahallelerini birbirine bağlayacak olan dere üzerinde yapılan çalışmaları inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, kısa süre içerisinde 40 yıllık bir sorunu çözüme kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Başkan Güler talimat vermişti



Dere üzerinde güvenli bir geçiş için çalışmaların başladığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, "Buraya 15 gün önce yaptığımız ziyarette, başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in müjdesiyle gelmiştik. Bizlere köprünün acil olarak yapılması talimatını verdiğini duyurmuştuk. Araç ve yaya geçişini sağlayacak köprü için çalışmaları başlattık. Dev bakslar dere üzerine yerleştirilmeye başlandı. En kısa süre içerisinde, trafiğe açıp, iki mahallenin yıllardır yaşadığı tehlikeli yolculuğa son vermiş olacağız" dedi.



Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Taşkesiği ve Pelitliyatak'ı birbirine bağlayan köprü inşaatına ek olarak, yağmur suyu geçişlerini tıkayan ve yollara zarar veren bazı bölgelere de bakslar yerleştirildiğini söyledi. - ORDU