400 Saka Kuşu Doğaya Salındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da denetimlerde ele geçirilen 400 saka kuşunun bakım ve kontrollerin ardından doğal yaşam alanlarına salındığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Adana'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ele geçirilen 400 saka kuşu, bakım ve kontrollerin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salındı. Koruma altındaki türlere yönelik bu yasa dışı faaliyet nedeniyle sorumlu şahsa 2 milyon 920 bin lira para cezası uygulandı. Doğal yaşamı korumaya yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz."