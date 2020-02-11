418 kişiyi 'fatura ödeme' yalanıyla dolandırmışlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 418 kişiyi 'fatura ödeme' yalanıyla dolandırmışlar - Son Dakika

418 kişiyi 'fatura ödeme' yalanıyla dolandırmışlar

6 saat önce

BARTIN'da, 100 liranın üzerinde telefon faturası olanların ödemesini yapıp, bu kişilere ulaştıktan sonra yanlışlıkla ödediklerini belirterek, verdikleri hesaba para yatırılmasının ardından kendi ödemelerinin iptalini sağlayan çete çökertildi.

418 kişiyi 'fatura ödeme' yalanıyla dolandırmışlar, System.String[]

BARTIN'da, 100 liranın üzerinde telefon faturası olanların ödemesini yapıp, bu kişilere ulaştıktan sonra yanlışlıkla ödediklerini belirterek, verdikleri hesaba para yatırılmasının ardından kendi ödemelerinin iptalini sağlayan çete çökertildi. 418 kişiyi aynı yöntemle dolandıran 8 kişi, yakalandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon faturası üzerinden dolandırıcılık yapanları takibe aldı. 100 liranın üzerinde telefon faturası olanları tespit eden çetenin, bunları ödedikten sonra sahiplerini arayarak, kendilerinin üniversite öğrencisi oldukları, yanlışlıkla faturayı ödedikleri yalanını söyleyip, verdikleri banka hesabına paranın yatırılmasını sağladıkları sonra da kendilerinin yatırdıkları faturanın iptalini sağlayarak, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. 418 kişiyi aynı yöntemle dolandırarak, 150 bin lira elde ettikleri iddia edilen 8 kişi, Ankara, Samsun, Kayseri ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç.T., B.A.Y., G.Y., S.K., B.Ö., O.S., V.S. ve F.Ö., Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. F.Ö., emniyet müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 7 kişi ise emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. V.S., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan B.A.Y., G.Y ve O.S. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakılırken, M.Ç.T., B.Ö. ve S.K. de tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasa dışı bahis vaadiyle 2 milyonluk vurgun yapan çete üyeleri, birbirlerini parayla dövdü
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:39:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 418 kişiyi 'fatura ödeme' yalanıyla dolandırmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]