42. Bilişim Kurultayı Ankara'da Başladı

05.02.2026 13:57
TBD 42. Ulusal Bilişim Kurultayı, dijital dönüşüm ve teknolojik gelişimi ele alacak.

(ANKARA) - Türkiye Bilişim Derneği 42'inci Ulusal Bilişim Kurultayı Ankara'da toplandı. Dernek Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat, "Nadir toprak elementleriyle teknolojik gelişimimize nasıl katkı verebiliriz, nasıl yönlendirebiliriz, ne yapmalıyız'ı konuşacak, dönüşüm sonrası sağlık ve sağlık işletme yönetiminde neler olacak diye tartışırken, aynı etkinin sporda neler getireceğini acaba 'otonom hakemlik mi geliyor' konusunu tartışacağız" dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 42. Ulusal Bilişim Kurultayı, "Dijital Dönüşüm Sonrası: Dijital Egemenlik ve Sürdürülebilirlik" ana temasıyla Ankara Meyra Palace Hotel'de başladı.

Açılış konuşmasını yapan TBD Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat, 55 yıldır, bilgisayar ve bilişim teknik bilimini kullanarak, bilgi ve bilgiye dayalı bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla yılmadan çalıştıklarını söyledi.

Markalaşmış etkinlikleriyle, kamu, özel sektör, akademi dünyası ve STK'ların bir araya gelmesine ortam yarattıklarını, ortak akıl ile geleceğin stratejilerine girdi sağlayacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Altınsaat, 42 yıldır bilişim sektörü için yol gösterici olan bilişim kurultaylarında, Türkiye Bilişim Derneği'nin ve hatta sektörün bir yıllık çalışmalarının değerlendirildiğini kaydetti.

Altınsaat, son 3 yıldır olduğu gibi bir önceki dönemde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapılan Bilişim Adası Kıbrıs işbirliği protokolü kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Uluslararası arenada faaliyetlerine devam ettiklerini, Türk Cumhuriyetlerinde "Türk Dünyası Bilişim Topluluğu" adıyla bir oluşum için ilk adımları attıklarını söyleyen Başkan Altınsaat, Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPİS) tüzüğünden ilham alarak yeni yapılanmanın taslak tüzüğünü oluşturduklarını belirtti. Altınsaat, "Bu konuda daha alınacak çok yolumuz olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.

"Nadir toprak elementleriyle teknolojik gelişimimize nasıl katkı verebilirizi konuşacağız"

Kurultay kapsamında yapılacak oturumlarda çeşitli konuları ele alacaklarını ifade eden Başkan Altınsaat, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki bir buçuk günde, 'Nadir toprak elementleriyle teknolojik gelişimimize nasıl katkı verebiliriz, nasıl yönlendirebiliriz, ne yapmalıyız'ı konuşacak, diğer taraftan kasım ayında gerçekleştirilecek COP'31 zirvesi için ülkemiz adına STK'lar olarak nasıl bir rol üstlenmeliyiz konusunu çevre ve iklim düzleminde tartışacağız. Dönüşüm sonrası sağlık ve sağlık işletme yönetiminde neler olacak diye tartışırken, aynı etkinin sporda neler getireceğini acaba 'otonom hakemlik mi geliyor' konusunu tartışacağız."

"5G, fiber ve ötesini konuşacak 'ÇAK BİR 5G' diyeceğiz"

Bütün bunların en etken ve efektif olarak gerçekleşmesi için olmazsa olmazımız olan altyapı bileşimi, telekom, 5G, fiber ve ötesini konuşacak 'ÇAK BİR 5G' diyeceğiz. Büyük heyecan veren bu konunun elbette ki dikensiz gül bahçesi olmadığı bilinci ile bu konudaki olası sorun ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız.

Kadın ile bilişimi şekillendirmeyi gençler ile zekanın sınırlarında yapay zeka, insan ve güvenlik üçgenini irdeleyeceğiz. Bütün bunları çalışırken inanılmaz bir efor ile kurumlarının dönüşümünü gerçekleştiren kamunun bilişim kahramanları kendi projelerini bu proje süreçlerinde yaşadıklarını ve geçtiği dikenli yolları 'Kamu Kendini Anlatıyor' başlığı altında sizlerle paylaşacaklar.

5'inci Uluslararası Bilişim ve Yazılım Mühendisliği konferansında akademik bildirileri konuşacak. Yarın öğleden sonra ise panel, yuvarlak masa, çalıştay, TEDx gibi muhtelif formatlarda gerçekleştirilen konuların sonuçlarını ve çıktılarını 2 panelde sizlerle paylaşacak Kapanış Bildirgesini son oturumda sizlere sunacağız."

Türkiye Bilişim Derneği 42'inci Ulusal Bilişim Kurultay'ı yarın akşam yapılacak kapanış sunumlarıyla son bulacak.

Kaynak: ANKA

