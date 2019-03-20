Son Dakika Haberleri: 43 Hafız İcazetini Aldı

43 Hafız İcazetini Aldı

34 dakika önce

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendiDüzenlenen törene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Bayburt Milletvekili Fetani Battal Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof Dr.

43 Hafız İcazetini Aldı, System.String[]
Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi

Düzenlenen törene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Bayburt Milletvekili Fetani Battal Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof Dr. Ramazan Muslu ilin diğer kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı

Program Kur'an I Kerim Okunması ve Bayburt Diyanet Korusnun ilahileri Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Hicretin ilk yıllarında Kur'an hıfzı ve talimi çalışmaları daha çok camilerde yapıldığını ifade eden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof Dr. Ramazan Muslu sözlerine şöyle devam etti; "Medine'de Mescidi Nebevi'nin dışında dokuz mescitte daha Kur'an eğitiminin yapıldığını biliyoruz. Sonraki Dönemlerde de bazı Kur'an Muallimleri evlerini mektep gibi kullanmışlardır

Hafızlık çalışmaları sonraki asırlarda cami ve bu iş için özel olarak yapılmış medrese ribat ve hatta bazı türbelerde de bu eğitimin sürdürüldüğü görülmektedir."

Program daha sonra 43 hafıza belgeleri ve çeşitli hediyelerin Bayburt Milletvekili Fetani Battal Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu tarafından verilmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:32 Kaynak: İHA

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