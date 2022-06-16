43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (3) - Son Dakika
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43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (3)

16.06.2022 17:35
43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (3)

MUĞLA'DA 12 GÖZALTIEGM KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucu yüzlerce kişiyi mağdur ettiği ve devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı belirlenen mali suç örgütlerine yönelik bu sabah 43 ilde eş zamanlı 'Dümen' operasyonu başlatıldı.

MUĞLA'DA 12 GÖZALTI

EGM KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucu yüzlerce kişiyi mağdur ettiği ve devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı belirlenen mali suç örgütlerine yönelik bu sabah 43 ilde eş zamanlı 'Dümen' operasyonu başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonun Muğla ayağında 5 ilçeden Marmaris Liman Başkanlığı'nda görevli memurlar B.T., O.D., G.G. ile rüşvete aracılık ettiği belirtilen A.Ö. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Milas'ta suç işlemek için örgüt kurduğu ileri sürülen holding sahibi İ.B. ve çalışanları M.Y., E.T., E.T. ile D.U.; Bodrum'da 'resmi belgede sahtecilik' suçundan galerici A.D. ve Menteşe'de sahte banknot basan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi F.O. gözaltına alındı.Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile dolandırılan kişilere ait kişisel veriler, senetler, banka cüzdanları ayrıca rüşvet ve yine dolandırılan kişilere ait ajandalar ele geçirildi.


43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (3)
43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (3)
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KOM, 43 ilde düğmeye bastı! 'Dümen' operasyonunda holding patronu da gözaltında KOM, 43 ilde düğmeye bastı! 'Dümen' operasyonunda holding patronu da gözaltında EGM KOM Daire Başkanlığı 'Dümen Operasyonu' için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı EGM KOM Daire Başkanlığı 'Dümen Operasyonu' için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı
Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (3) - Son Dakika

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