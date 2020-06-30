43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü - Son Dakika

43 yıllık muhtar, 13 başbakan 7 cumhurbaşkanı gördü

MERSİN'de, 1977 yılında 26 yaşında girdiği mahalli seçimi kazanarak muhtar seçilen Osman Kütük (69), 43 yıllık görev süresince 13 başbakan, 7 cumhurbaşkanı ve 6 belediye başkanı gördü.

MERSİN'de, 1977 yılında 26 yaşında girdiği mahalli seçimi kazanarak muhtar seçilen Osman Kütük (69), 43 yıllık görev süresince 13 başbakan, 7 cumhurbaşkanı ve 6 belediye başkanı gördü.

Gençliğini geçirdiği merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde 26 yaşında muhtar adayı olan Osman Kütük, girdiği ilk seçimi kazanarak muhtar oldu. Mahallesinde ilk yıllarda genç birinin muhtar olmasına sıcak bakılmadığını anlatan Kütük, "İlk seçimde çok gençtim, saçım da bir tane beyaz bile yoktu. Bazı evlerde yaşlı vatandaşlarımız beni kovar gibi terslediler. Çünkü muhtarlık yaşlı, belli bir yaşa gelen insanlar düşünülüyordu. 'Biraz yaşlan ondan sonra' diyorlardı" dedi.

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Mahallesinde üst üste 9 seçim kazanan Kütük, şöyle konuştu:

1977 yılında mahalli seçimlerde mahallemizde aday oldum. Muhtarlık seçimini kazandım. O günden sonra da hata yapmamaya, vatandaşı incitmemeye çalıştık. Elimizden geldiğince mahallemizdeki vatandaşların sorunlarına çare olmaya başladık. Belediye, kaymakamlık ve valilik ile vatandaş arasında köprü olmaya çalıştım. Diğer seçimlerde çalışma yapmadım, 'takdir ederseniz ben adayım' dedim. Sağ olsunlar takdir ettiler, aday oldum. Çok büyük farklarla da seçimleri kazandım. Bazen karşımıza aday bile çıkmadı. Böylece 43 yılı geçirdik."

'YERİMİZİ GENÇLERE BIRAKMANIN ZAMANI GELDİ'

2024 yılına kadar görev süresinin olduğunu anımsatan Kütük, şöyle devam etti:

"Torunlarımız, çocuklarımız bizi özlüyor. 70 yaşındayım. Artık belli yaşa da geldik. Her şeyi zamanında bırakmak gerekiyor. Gelecek seçimde aday olmayı düşünmüyorum. Muhtar adaylarının donanımlı, yaşadığı mahalleyi iyi bilmesi gerekiyor. Siyaset, ekonomi, hukuk alt yapısının olması gerekiyor ki vatandaşların taleplerine cevap versin. Yerimizi gençlere bırakmanın zamanı geldi."

'CUMHURBAŞKANIMIZ MUHTARLIK MÜESSESİNE BÜYÜK BİR İTİBAR GETİRDİ'

Muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlık görevine büyük bir itibar getirdiğini kaydeden Kütük, şunları söyledi:

"Eskiden Ankara'ya gittiğimde Çankaya Köşkü'nü uzaktan seyrederdim, ama şimdi Cumhurbaşkanımızın muhtarlarla bizzat görüşerek ülkenin sorunlarını tespit ediyor. Külliyede muhtarlar toplantısına katıldım. Kendisi ile tanışma fırsatı buldum. Muhtarlık müessesine büyük bir itibar getirdi."

Muhtar Osman Kütük'e 43 yıldır oy veren mahalle sakinleri ise kendisinden memnun olduklarını ve bir dönem daha muhtarlık yapmasını istedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:23 Kaynak: DHA

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