430 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak - Son Dakika

430 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak

Afyonkarahisar'da şap hastalığına karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan aşılama kampanyasının devam ettiği belirtildi.

430 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak, System.String[]

Afyonkarahisar'da şap hastalığına karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan aşılama kampanyasının devam ettiği belirtildi. Kentte 430 bin büyükbaş hayvanın aşılanması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Acar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şap hastalığının eskiden beri bilinen bir hastalık olduğunu ve büyük ekonomik kayıplara neden olduğunu hatırlattı. Acar, "Çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin 1 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırılması gerekmektedir. 2020 yılı sonbahar şap aşılama kampanyası ilimizde devam etmekte olup, 16 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir. Aşılama çalışmalarında ilimizdeki yaklaşık 430 bin büyükbaş hayvanın aşılanması hedeflenmektedir.

Korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde kamuda esnek çalışmaya geçilmiş olmasına rağmen personelimiz sahada hayvan sağlığının korunması amacıyla maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli tedbirlerin alınarak aşılama çalışmalarını yürütmektedirler" dedi. - AFYONKARAHİSAR

430 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak
430 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak
430 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak

İbrahim Acar, Afyon, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 430 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak - Son Dakika

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