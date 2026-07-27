45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar

Japonya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar, sıra dışı bir teknolojiyi beraberinde getirdi. "İnsan buzdolabı" olarak adlandırılan tek kişilik soğutma kabini, kullanıcıyı dakikalar içinde serinletmek amacıyla satışa sunuldu.

AŞIRI SICAKLARA KARŞI YENİ ÇÖZÜM

Japon soğutma ve otomat üreticisi SDRS tarafından geliştirilen ve "Do Hiemon Box" adı verilen tek kişilik soğutma kabini, özellikle aşırı sıcaklarda çalışan kişilerin kısa sürede serinlemesini sağlamak amacıyla tasarlandı. Ürün, Japonya'da son dönemde 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarının ardından ilgi görmeye başladı.

5 DAKİKADA SERİNLETİYOR

Dev bir buzdolabını andıran kabinin iç sıcaklığı yaklaşık 15 derecede tutulurken, oturan kullanıcının baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine yaklaşık 5 derecelik soğuk hava üfleniyor. Üretici firma, kullanıcıların yaklaşık 5 dakika içinde belirgin şekilde serinlediğini, 10 dakikalık kullanımın ise sıcak çarpması belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

İLK HEDEF FABRİKALAR VE AÇIK ALANLAR

Yaklaşık 1,5 milyon yen fiyat etiketiyle satışa sunulan sistemin bireysel kullanımdan çok fabrikalar, depolar, inşaat sahaları ve açık hava etkinliklerinde çalışanlar için geliştirildiği belirtildi. Kabin, tekerlekli yapısı sayesinde istenilen noktaya taşınabiliyor ve 20 dakikanın sonunda otomatik olarak kapanarak aşırı soğumayı önlüyor.