Son Dakika Haberleri: 450 öğrenci bir araya geldi, "LÖSEV hayat verir" yazdı
Son Dakika Güncel 450 öğrenci bir araya geldi, 'LÖSEV hayat verir' yazdı

450 öğrenci bir araya geldi, "LÖSEV hayat verir" yazdı

8 saat önce

İzmir'in Selçuk ilçesinde 450 öğrenci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelerek hep birlikte, "LÖSEV Hayat Verir" yazdı.

450 öğrenci bir araya geldi,

İzmir'in Selçuk ilçesinde 450 öğrenci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelerek hep birlikte, "LÖSEV Hayat Verir" yazdı. Öğrencilerin bu koreografisi ayakta alkışlandı.


Selçuk ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Okulun bahçesinde yapılan etkinlikte 450 öğrenci, "LÖSEV Hayat Verir" şeklinde yazı yazdı. Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) dikkat çeken öğrencilerin bu koreografisi ayakta alkışlandı. Öğrencilerin, etkinlik için bazılarının saçlarını kazıtmaları ise dikkat çekti.


Selçuk Belediyesi adına verilen hediyelerle lösemili çocuklara destek veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de etkinliğe katıldı. Lösemili çocukların tedavi sürecinde yaşadıklarına dikkat çeken Sengel, LÖSEV'E destek olunması çağrısı da yaptı.


Etkinliğe ayrıca, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serkan Kütükçü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Özlü, Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Acar, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


LÖSEV İzmir Şubesi Aile Komitesi Başkanı Emine Bulut da, etkinliğe katılanlar arasında yer aldı. - İZMİR

Selçuk, İzmir, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
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