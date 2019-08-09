Son Dakika Haberleri: 47. Folkart TSYD Ege Kupası Menemenspor'un
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47. Folkart TSYD Ege Kupası Menemenspor'un

1 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47. kez düzenlenen geleneksel TSYD Kupası'nda Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Menemenspor, kupayı ilk kez kazandı.

47. Folkart TSYD Ege Kupası Menemenspor'un, System.String[]
Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47. kez düzenlenen geleneksel TSYD Kupası'nda Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Menemenspor, kupayı ilk kez kazandı.

İzmir Atatürk Stadı'nda hakem Reşat Onur Coşkunses'in yönettiği müsabakada Coşkunses'in yardımcılıklarını Tansu Doğan Yılmaz ile Barış Sun yaparken, Berk Sipahi ise dördüncü hakem görevini üstlendi.

Altınordu sahaya Erhan Erentürk, Onur Taha Takır, Sinan Osmanoğlu, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Burak İnce, Atakan Üner, Muhammed Mert, Anıl Koç ve Okan Derici ilk 11'iyle çıktı.

Menemenspor ise müsabakaya Selmani, Semih Ceylan, Trtovac, Diakite, Alberk Koç, Murat Elkatmış, Muhammed Ali Doğan, Halil İbrahim Sönmez, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış ve Hüseyin Çolak ile başladı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Muhammed Ali Doğan'ın golüyle 1-0 üstünlük kuran Menemenspor ilk yarıyı 45+2. dakikada Halil İbrahim Sönmez'in goüyle 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarının başında 48. dakikada Murat Elkatmış ile skoru 3-0'a taşıyan Menemenspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Turnuvada Menemenspor ilk kez kupaya uzandı.

Sarı-lacivertli ekip, Altay, Göztepe, Karşıyaka, Altınordu, Denizlispor, Aydınspor, İzmirspor, Bucaspor, Balıkesirspor, Aydınspor 1923 ve Akhisarspor'dan sonra kupayı kazanan 12. takım oldu.

Karşılaşmanın ardından Menemenspor'a kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi. - İZMİR
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Mustafa Kemal Atatürk, Altınordu, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:17 Kaynak: İHA
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