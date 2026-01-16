47 Yaşındaki Kadın Dolandırıcıların Ağına Düştü: Kendini İfşa Ederek Uyarıyor - Son Dakika
47 Yaşındaki Kadın Dolandırıcıların Ağına Düştü: Kendini İfşa Ederek Uyarıyor

16.01.2026 12:44
47 yaşındaki kadın, araç sigortası yaptırmak isterken kredi kartından onay vermesinin istendiğini, ardından 10 dakikada 24 bin 800 lira çekildiğini söyleyerek "Siz dolandırılmayın diye kendimi ifşa ediyorum" sözleriyle herkesi uyardı.

47 yaşındaki bir kadın, sigorta yaptırmak isterken dolandırıldığını söyleyerek yaşadıklarını sosyal medyada anlattı. "Siz dolandırılmayın diye kendimi ifşa ediyorum. Dolandırıcıları tebrik ediyorum fikir çok güzeldi. Dolandırılmamak mümkün değil..." diyen kadın, kısa sürede hesabından yüklü miktarda para çekildiğini belirtti.

SİGORTA YAPTIRMAK İSTERKEN TUZAĞA DÜŞTÜ

Kadın, aracına sigorta yaptırmak istediğini ve çok bilinen bir sigorta şirketi adına talepte bulunduğunu ifade etti. Kendisine bir kampanya olduğu söylendiğini, kampanya kapsamında işlem yapılacağı belirtildiğini aktardı.

HAVALE İSTEMEDİLER

Yaşadıklarını anlatan kadın, havale talep edilmediğini, kredi kartından tek çekim yapılmadığını söyledi. Bunun yerine kredi kartı üzerinden bazı işlemlere onay vermesinin istendiğini belirten kadın, bu onayların ardından kartından para çekildiğini dile getirdi.

10 DAKİKADA 24 BİN 800 LİRA GİTTİ

Kadın, yaklaşık 10 dakika içinde toplam 24 bin 800 lira parasının çekildiğini öne sürdü. Bankayla görüştüğünü belirten kadın, bankanın kendisine "bir şey yapamayacağını" söylediğini de paylaştı.

