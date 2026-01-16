47 Yaşındaki Kadın Dolandırıcıların Ağına Düştü: Kendini İfşa Ederek Uyarıyor

47 yaşındaki bir kadın, sigorta yaptırmak isterken dolandırıldığını söyleyerek yaşadıklarını sosyal medyada anlattı. "Siz dolandırılmayın diye kendimi ifşa ediyorum. Dolandırıcıları tebrik ediyorum fikir çok güzeldi. Dolandırılmamak mümkün değil..." diyen kadın, kısa sürede hesabından yüklü miktarda para çekildiğini belirtti.
Kadın, aracına sigorta yaptırmak istediğini ve çok bilinen bir sigorta şirketi adına talepte bulunduğunu ifade etti. Kendisine bir kampanya olduğu söylendiğini, kampanya kapsamında işlem yapılacağı belirtildiğini aktardı.
Yaşadıklarını anlatan kadın, havale talep edilmediğini, kredi kartından tek çekim yapılmadığını söyledi. Bunun yerine kredi kartı üzerinden bazı işlemlere onay vermesinin istendiğini belirten kadın, bu onayların ardından kartından para çekildiğini dile getirdi.
Kadın, yaklaşık 10 dakika içinde toplam 24 bin 800 lira parasının çekildiğini öne sürdü. Bankayla görüştüğünü belirten kadın, bankanın kendisine "bir şey yapamayacağını" söylediğini de paylaştı.
