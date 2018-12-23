Son Dakika Haberleri: 48 Yıldır İğne ile 'Yün Yorgan' Dikiyor

48 Yıldır İğne ile 'Yün Yorgan' Dikiyor

4 saat önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde oturan Orhan Yılmaz (58), 48 yıldır iğne iplikle 'yün yorgan' dikiyor.

48 Yıldır İğne ile 'Yün Yorgan' Dikiyor, System.String[]
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde oturan Orhan Yılmaz (58), 48 yıldır iğne iplikle 'yün yorgan' dikiyor. Babasından öğrendiği mesleği yaşatmaya çalıştığını anlatan Yılmaz, yeni evlenen çiftlerin gelişen teknolojiyle birlikte hazır yorgan aldığını, sağlığını düşünenlerin ise yün yorgan tercih ettiklerini belirtti.

Evli ve 2 çocuk babası Orhan Yılmaz, ilkokulu tamamladıktan sonrası yorgan diken babası Osman Yılmaz'ın yanında çalışmaya başladı. Babasından işi öğrenen Orhan Yılmaz, onun ölümünün ardından kurduğu atölyede mesleğini sürdürmeye devam etti. Genellikle sipariş üzerine yorgan hazırlayan Orhan Yılmaz, diktiği yün yorganları da Hamamönü'nde bulunan iş yerinde satıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte işleri azalan Orhan Yılmaz, buna rağmen özellikle düğün sezonlarında iğne iplikle yorgan dikiyor.

'KIYMETİNİ BİLEN YÜNDEN VAZGEÇMİYOR'

Geçmişte siparişleri yetiştirmekte zorlanırken, şimdi daha az yorgan diktiğini belirten Yılmaz, "Bütün evlerdeki yün yatak, yorgan, divan örtüleri. Bir memurun aldığı paranın 3 katını kazanıyordum; ama şu anda her şeyin hazırı çıkınca bu meslek yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Teknoloji gelişti. Ancak kıymetini bilen yaptırıyor, yünden vazgeçmiyorlar. Çünkü hazır yatak alıyor, beli ağrıyor. Hazır yastık alıyor, boynu ağrıyor. En sağlıklısı pamuk, yün" dedi.

Daha çok çocukları evlenen ailelerin sipariş verdiğini belirten Orhan Yılmaz, "Aileler sağlıklı diye bunu yaptırıyor. Ama oğulları, kızları bunu almıyorlar. 'Ben bunu istemem, kirlendiği zaman 'bunu kim söküp, kim yıkacak' diyor. Gidip hazır ürün alıyorlar. Sağlığını değil de, rahatlığını düşünüyorlar. Bu en sağlıklısı. Diğerleri slikon, kanserojen madde taşıyor" diye konuştu.

'ÇIRAK BULAMIYORUZ'

Genellikle sipariş üzerine çalıştıklarını kaydeden Orhan Yılmaz, "Bazen acil istiyorlar, hazır eldekini veriyoruz. Yün yastık, yün yorgan. Tabiiki bu meslek zor. Tozu, toprağı var. Sigara içmiyorum. Buna rağmen sigara içmiş gibi nefes darlığı var. Çünkü tozu yutuyoruz. Onun için bir çırak alıyoruz, tozu toprağı görünce ertesi gün bırakıp kaçıyor. Bu işe girmiyorlar" şeklinde konuştu.

Mesleğini çok sevdiğini kaydeden Orhan Yılmaz, bir yorganın hazırlanmasının yaklaşık 1 saat sat sürdüğünü kaydetti.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:42 Kaynak: DHA

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