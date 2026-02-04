49 Kişi Çocuklara Ait Müstehcen Materyal İle Gözaltına Alındı - Son Dakika
49 Kişi Çocuklara Ait Müstehcen Materyal İle Gözaltına Alındı

04.02.2026 17:27
İstanbul'da çocuklara yönelik müstehcen materyal satışı soruşturmasında 49 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çocuklara ait müstehcen içerikli materyallerin satışını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 49 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yürütülen bir soruşturma kapsamında çocuklara ait müstehcen içerikli materyallerin satışını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 49'unun gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturma kapsamında, çevrimiçi cocuğun cinsel istismarı ve taciziyle yapılan mücadele içerisinde suçu önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, çocuklara ait müstehcen içerikli materyallerin satışının gerçekleştirdiği tespit edilmiş, buna ilişkin 15 Ocak 2026 tarihinde basın açıklaması yapılmış, bu kapsamda derinleştirilen soruşturma işlemleri yönünden kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur."

İstanbul il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 138 adreste 13 Ocak-15 Ocak 2026 tarihleri arasında suç delillerinin elde edilmesine yönelik arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Yapılan işlemler sonucunda elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda suç delili elde edilen 53 şüpheli şahsın yakalamasına yönelik 4 Şubat 2026 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay kapsamında tespit edilen firari şahıslara yönelik yakalama çalışımaları ve soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Suç, Son Dakika

17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
