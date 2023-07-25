5.5 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşın uyarı çığlıkları: Komşular, uyanın

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Bölgeden gelen görüntülerde panikle evinden dışarı çıkmaya çalışan bir vatandaşın ise ev ahalisine ve komşularına feryat ederek "Uyanın, deprem oluyor" diye bağırdığı duyuluyor.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı.

BİRKAÇ AHIR HASARLI

Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi aldıklarını söyledi.