5.5 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşın uyarı çığlıkları: Komşular, uyanın - Son Dakika
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5.5 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşın uyarı çığlıkları: Komşular, uyanın

25.07.2023 09:40

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde bir vatandaşın panikle evinden çıkması kameralara yansıdı. Evden çıkmaya çalışan adamın daire kapısını açarak "Komşular uyanın, deprem oldu" diye bağırdığı duyuluyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Bölgeden gelen görüntülerde panikle evinden dışarı çıkmaya çalışan bir vatandaşın ise ev ahalisine ve komşularına feryat ederek "Uyanın, deprem oluyor" diye bağırdığı duyuluyor.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı.

5.5 şiddetindeki deprem anında kapıyı açıp feryat etti: Komşular, uyanın

BİRKAÇ AHIR HASARLI

Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi aldıklarını söyledi.

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Son Dakika Güncel 5.5 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşın uyarı çığlıkları: Komşular, uyanın - Son Dakika


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