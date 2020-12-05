"5 Aralık Dünya Toprak Günü" - Son Dakika

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden sonra insan sağlığının ve beslenmenin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.

Çullu, yazılı açıklamasında, 2002 yılından bu yana "5 Aralık Dünya Toprak Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Birçok ülke ekonomisinin tarımla güçlendiğini ve tarımın diğer sektörler için sermaye olduğunu vurgulayan Çullu, şöyle devam etti:

"Türkiye tarımsal üretimde Avrupa'da birinci ve dünyada ilk 10 ülke arasında yer almasına rağmen milli ekonomiye katkısı arzulanan seviyede değildir. Teknolojideki gelişmeler birim alanda elde edilen verimi arttırırken, artan nüfusun baskısı sonucunda toprak kaynakları alansal olarak hızla azalmaya başlamıştır. Bu nedenle dünya bilimi, politikacıları ve yöneticileri gıda üretim ortamı olan toprakların daha etkin kullanılması gerektiği, sağlıklı beslenmenin topraktan gelen gıdalardan olacağını belirtmişlerdir. Bu nedenle insan yaşamı için önemli olan toprakların korunması için Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği 5 Aralık gününü 2002 yılından bu yana Dünya Toprak Günü olarak kutlamaya başlamıştır."

Topraktan doğrudan üretilen ürünleri tüketen insanların hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu ifade eden Çullu, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 pandemisinden sonra insan sağlığının ve beslenmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Topraktan doğrudan üretilen ürünleri tüketen insanların hastalıklara karşı daha dirençli ve dengeli beslenmenin doğal ürünlerden olacağı anlaşılmaya başlanmıştır. Durum böyleyken özellikle toprakların yanlış yönetilmeleri sonucunda her yıl alansal olarak azaldığı görülmektedir. Topraklar bir yandan alansal olarak azalırken, diğer yandan artan nüfusun gıda ihtiyacı artmaktadır. Türkiye'de 1950 yılında kişi başına düşen tarım alanı 14 dekar iken, 2020 yılında nüfus artışı nedeniyle 5 dekara kadar azalmıştır. 70 yıl içinde kişi başına düşen iyi tarım topraklarının durumu 50 yıl sonra ne olacak. Günümüzde toprağa gereken önemin verilmediği bir gerçek. Toprak kanunu bulunmasına rağmen topraklar korunamamaktadır. Bu gidişat ile bir kuşak sonra kişi başına düşecek tarım arazisi dekar yerine metrelerle ölçülecek duruma gelecek ve gıda altın değerinde olacaktır. Bu nedenle günümüzde toprak kaynaklarını daha doğru yönetmek, kullanmak ve kararlar alınırken daha hassas davranmakta yarar bulunmaktadır."