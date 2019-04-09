5 Aydır Haber Alınamayan Down Sendromlu Şahsın Cesedi Bulundu
1 saat önce
Rize'de yaklaşık 5 ay önce evine gitmek için İyidere ilçe merkezinden yola çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki down sendromlu Osman Cerrah'ın cesedi çay tarlasında bulundu.
Rize
'de yaklaşık 5 ay önce evine gitmek için İyidere
ilçe merkezinden yola çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki down sendromlu Osman Cerrah'ın cesedi çay tarlasında bulundu.
Olay 22 Kasım 2018 tarihinde meydana gelmişti. Evine gitmek üzere İyidere ilçe merkezinde araca binen Osman Cerrah evine yakın bir yerde araçtan indirilmiş bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Jandarma
ekipleri ve AFAD
'ın eğitimli köpeklerle gerçekleştirdiği yoğun çalışmaları da sonuç vermemişti.
Down sendromlu Cerrah'ın cesedi dün İyidere'nin Sarayköy
mevkiinde bulundu. Çay
bahçesinde çalışan vatandaşın bir erkek cesedine rastlamasının ardından polise haber vermesi sonucu bulunan ceset, aradan uzun zaman geçtiği için tanınmaz bir hal aldığından üzerindeki monttan Osman Cerrah'a ait olduğu tespit edildi. Kesin tespit için Cerrah'ın kardeşi kan örneği vermek üzere Adli Tıp
Kurum'na çağrıldı. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:53 Kaynak: İHA
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