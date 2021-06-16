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5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! Bebeği antikorlu doğacak - Son Dakika

5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! Bebeği antikorlu doğacak

16.06.2021 07:52

İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olduğunu açıklamıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen ve basın mensuplarıyla sohbet eden güzel şarkıcı, hamileyken aşı olduğu için gelen tepkilere yanıt vererek "3 aydan sonra öneriliyordu gönül rahatlığıyla oldum. İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken 5 aylık hamile olan Bengü'nün de aşı olması tepkileri de beraberinde getirdi. Hamile olduğu için eleştirilen şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mağazadan çıkarken objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Bengü, hem aşı hakkında hem de çalışma hayatı hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

"BEBEĞİM ANTİKORLU DOĞACAK"

Konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak aşı olduğunu belirten Bengü, "3 aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben 5 aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim. İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak. Ben ailem, hepimiz uygun gördük. Doktorumla izin verdi. Aşı olmayı yaptırmamaktan daha uygun buluyorum. Özellikle hamilelik döneminde koronaya yakalanırsan daha riskli buluyorum" diye konuştu.

Koronavirüs aşısı yaptıran 5 hamile Bengü'nün bebeği antikorlu doğacak

"AĞUSTOS AYINDA KONSERLER BAŞLIYOR"

Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahne alacağını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Temmuz ayında iki tane düğünde sahneye çıkacağım. Ağustos ayında da konserler başlıyor. Herhalde ekime kadar çalışacağım. Çünkü hamileliği bir hastalık gibi görmüyorum. İlk hamileliğimde de doğuma kadar çalışmıştım."

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DÜŞÜNMÜYORUM"

İkinci bebeklerine eşinin ismi Selim'i koyacaklarını söyleyen Bengü, "Toplamda kaç çocuk sahibi olmayı istiyorsunuz?" sorusuna "Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok, yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum. Bir kız bir erkek yeter. Babasını çok seviyorum, oğlunu da çok seveceğim" yanıtını verdi.

2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'nün bu evlilikten Zeynep adında bir kızı bulunuyor. 5 aylık hamile olan ünlü şarkıcı, önümüzdeki aylarda ikinci kez anne olacak.

Koronavirüs aşısı yaptıran 5 hamile Bengü'nün bebeği antikorlu doğacak

5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! Bebeği antikorlu doğacak
18 haftalık hamile Bengü, bakanlığın uyarısına rağmen koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs, Nişantaşı, Bengü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 5 aylık hamile Bengü koronavirüs aşısı yaptırdı! Bebeği antikorlu doğacak - Son Dakika Magazin


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