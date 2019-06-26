Son Dakika Haberleri: 5 bin yıllık Tuz Mağarası "Yeraltı Tuz Şehri" olacak
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5 bin yıllık Tuz Mağarası "Yeraltı Tuz Şehri" olacak

1 saat önce

Çankırı'da, Hititler döneminden bu yana tuz elde edilen mağara, "Yeraltı Tuz Şehri" olacak.

5 bin yıllık Tuz Mağarası
Çankırı'da, Hititler döneminden bu yana tuz elde edilen mağara, "Yeraltı Tuz Şehri" olacak.
Çankırı Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Yeraltı Tuz Şehri Projesi"nin kaynak temini için KUZKA yetkililerine sunum gerçekleştirdi.
Esen, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'nın turizm atağı için düğmeye bastığını söyledi.
Tuz Mağarası'nın "Yeraltı Tuz Şehri" olarak ziyaretçilere açılması için proje çalışmalarının hızlandırıldığını dile getiren Esen, "Tamamlanma aşamasında olan projenin kaynak teminini belirlemek için doğru bir rota çizmek gerekir. Bu proje tamamlanıncaya kadar ziyaretçilerin tuvalet, lavabo, mescit, danışma, kafeterya ve otopark ihtiyaçlarının giderilmesi, belediye tarafından sağlanacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:47 Kaynak: AA
İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Güncel
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