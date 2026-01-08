5. Cerrahpaşa Pediatri Günleri Başladı

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından "Pediatri 2.0: Değişim Başladı" temasıyla düzenlenen "5. Cerrahpaşa Pediatri Günleri" kongresi başladı.

Bakırköy'de bir otelde gerçekleşen kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, bu sene teknolojiyle kliniği bir araya getiren bir tema seçtiklerini söyledi.

Zeybek, acile gelen hastaların yapay zekadan öğrendikleri bilgileri kendilerine aktardıklarını dile getirerek, "Ama yapay zeka kliniğin yerini alabilecek mi? Hiçbir zaman alamayacak. O yüzden klinikle yapay zekayı, klinikle yeni gelişen teknolojiyi nasıl birleştirebiliriz? 'Uzman olan arkadaşlarımıza bunu nasıl aktarabiliriz?' diye düşündük. Kongrede böyle bir başlık seçtik." dedi.

Teknolojinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini aktaran Zeybek, "Elektronik şeyler hayatımıza girdikçe artık hareket etmemeye, düzgün beslenmemeye ve bunlarla ilgili problemler yaşamaya başladık. Özellikle de çocuklarımız yaşamaya başladı. Dolayısıyla nasıl önlem alacağız? Neler yapacağız? Nasıl yaklaşacağız? Kongrede onlara da değinmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur da bu fakültedeki pediatrinin 100 yılı aşan akademik birikimini çağın gerektirdiği yeni pediatri anlayışıyla buluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

Üç gün sürecek kongrede öncelikle pediatrinin bugününü ve yarınını ilgilendiren başlıkların ele alınacağını dile getiren Kasapçopur, "Yapay zekanın klinik pratikteki yerini, genetik ve moleküler tanıda güncel yöntemleri, biyolojik ve hedefe yönelik tedavileri, adölesan sağlığını, beslenme ve beden algısını, acil pediatriyi, solunum yetersizliği ve travma yönetimini, ayrıca aşılama ve küresel sağlık dinamiklerini alanında uzman konuşmacılarla birlikte güncel bilimsel veriler ışığında değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Kongre sekreteri Doç. Dr. Nilay Güneş ise kongre kapsamında "pediatride yapay zeka kullanımı" alanında kurs verileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Dijitalleşen dünyayla birlikte iletişim biçimlerimiz de değişti. Ekran maruziyetlerimiz arttı. Yüz yüze görüşmelerin yerini maalesef ekran aracılığıyla iletişim almaya başladı. Ancak özellikle çocuk gelişiminde yüz yüze iletişimin sonucu tartışılmaz. Bu noktadan hareketle ikinci kursumuzda da oyun diliyle anlaşmak isimli iletişim atölyesine yer verdik. Bu oturumda çocuk ve ailesiyle güvenli, güvene dayalı ve etkili bir iletişimi, oyun yoluyla nasıl kurulabileceğini konu ediyoruz. Bu oturumlarla pediatride teknolojiye dayalı yaklaşımları gündeme taşırken, hekimliğin merkezinde yer alan insani ilişkileri de güçlendirmeyi hedefledik."

Çocuklarda uyku bozukluklarına kişiselleştirilmiş tedavi yöntemi

Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç da pediatrik uykuda yeni nesil tanı yöntemlerini anlattı.

Çocuklardaki uyku bozukluklarının aslında çoğu zaman atlanan çok ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Kılınç, şunları dile getirdi:

"Çocuklarda uyku bozukluğu sıklığı yüzde 25 ila 30 oranında bildiriliyor. Bu solunumla uykuya dalmayla ya da uyku ritminin bozulmasıyla alakalı bir bozukluk olabilir. Bunun tanısını koymak çok önemli. Uyku bozukluklarının değerlendirilmesi evlerde yapılabiliyor ve çok daha basit. Kola ya da vücuda yerleştirilen herhangi bir cihaz ya da giyilebilen bir cihazla çocuklardaki uyku bozuklukları sorununu, yapay zekanın da yardımıyla değerlendirebiliyoruz. Bunun aynı zamanda başka bir artısı var. Artık kişiselleştirilmiş tedavi yapabiliyoruz. Çünkü her hastada uyku bozukluğunun altında yatan neden aynı değil. Dolayısıyla yapay zekayı kullanarak da biz bu kişiye özel tedavi yapabiliyoruz."

Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren tedavi yöntemleri

Kongre Bilimsel Kurul Üyesi Doç. Dr. Süheyla Ocak ise çocukluk çağı kanserleri ve uygulanan yeni tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

Ocak, "Şu anda dünyada da ülkemizde ve kazalardan sonra en fazla çocuk ölümü nedeni çocukluk çağı kanserleri. Sayısal olarak her yıl ülkemizde yaklaşık 3 bin 500 çocuk kanser tanısı alıyor. Şanslıyız erişkinlere göre. Yaklaşık yüzde 70'i bu hastaların uzun dönem sağkalım tablosuna erişebiliyor." diye konuştu.

Kanser tedavisinde çok büyük değişimler yaşandığını ifade eden Ocak, şu bilgileri verdi:

"Artık sıvı biyopsi dediğimiz yöntemlerde kanseri tanıyıp takip etme aşamasına geldik. ya da sizin genetik materyalinize bağlı olarak çocuğun hangi kanserlerle karşılaşabileceğini, bu çocuğu nasıl takip edip koruyabileceğimizi, yani sadece kanseri erken tanımak değil, önlemek adına da tahminlerde bulunabileceğimizi biliyoruz. ya da bir kanser karşısında immünoterapi dediğimiz, kendi hücreleriniz, kendi immüno sisteminizi, bağışıklık sisteminizi eğiterek o kanseri tedavi edebileceğimizi, kanser aşıları geliştirip uygulayabileceğimizi biliyoruz."

Kongre

"Pediatride Yapay Zeka Kullanımı" ve "Oyun Diliyle Anlaşmak", başlıklarını gündeme taşıyan kongre, 10 Ocak'ta sona erecek.

Kongrede dijital dünyada çocukların korunmasını, hekimlikte dayanıklılığı, mesleki sürdürülebilirliği ve değişen hasta profiline uyum sağlayan yeni klinik yaklaşımlar ele alınıyor.