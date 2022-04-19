"5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın finalistleri açıklandı - Son Dakika
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"5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın finalistleri açıklandı

19.04.2022 10:03
"5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın finalistleri açıklandı

DenizBank ile Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen "5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın "İlk Senaryo" bölümünde finale kalan 10 senaryo belli oldu.

DenizBank ile Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen "5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın "İlk Senaryo" bölümünde finale kalan 10 senaryo belli oldu.

Yarışma, ilk uzun metraj senaryolarını kaleme alan senaristleri desteklemek ve yapım öncesi yaşanan yazınsal sorunların çözülmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

"İlk Senaryo" bölümüne yapılan 180 başvurudan, "Arifiye Oteli" ile Didar Acartürk, "Bir Çingene İki Ölü" ile Mustafa Angın, "Bisiklet Süsü" ile Tufan Yılmaz, "Direniş" ile Mehmet Çankaya, "İki Ayak Bir Hayal" ile İsmail Yılmaz, "İki Hayat Bir Cennet" ile Bülent Ögeyik, "Liste" ile Filiz Şahin, "Mihnet" ile Simge Çalış, "Sudan Sebepler" ile Muhammed Ozan Talay ve "Yılın Transferi" adlı senaryosuyla da İbrahim Hacıhaliloğlu finale kaldı.

Seçilen 10 eserin sahibi, gelecek aylarda düzenlenecek Senaryo Geliştirme Eğitimleri'ne katılmaya hak kazandı.

Başkanlığını Abdullah Oğuz'un yaptığı, senarist Zafer Külünk ile oyuncular Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Burcu Hancı'dan oluşan jürinin seçeceği bir senaryo ise gelecek yıl Yapım Destek Platformu'na doğrudan katılma hakkı kazanacak.

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Bisiklet, Türkiye, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın finalistleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın finalistleri açıklandı - Son Dakika
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