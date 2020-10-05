Kemal Ademi, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığını açıkladığı Kemal Ademi, İstanbul'a geldi.
İsviçre'nin Zürih kentinden kalkan uçakla saat 23.10'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan Ademi'yi Fenerbahçe Kulübü İdari Menajer Yardımcısı Emir Yolaç karşıladı. 24 yaşındaki golcü oyuncu, konaklayacağı otele hareket etmek üzere havalimanından ayrıldı.Ademi'nin yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:40 - Kaynak: DHA
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