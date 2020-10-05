İsviçre 'nin Zürih kentinden kalkan uçakla saat 23.10'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan Ademi'yi Fenerbahçe Kulübü İdari Menajer Yardımcısı Emir Yolaç karşıladı. 24 yaşındaki golcü oyuncu, konaklayacağı otele hareket etmek üzere havalimanından ayrıldı.Ademi'nin yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son Dakika › Spor › Kemal Ademi, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

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