5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500 liradan satılıyor - Son Dakika

5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500 liradan satılıyor

31.10.2020 10:14
5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500 liradan satılıyor, System.String[]

Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Akçakoca'da balıkçılarının ağına takıldı.

Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Akçakoca'da balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er liradan satışa çıktı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk iki kırlangıç balığı, tezgahta yerini aldı. Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki iki adet kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.

Balıkçılar kırlangıç balığının pahalı olduğunu bu balığın çorbası ve buğulamasının çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. - DÜZCE

5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500 liradan satılıyor
5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500 liradan satılıyor
5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500 liradan satılıyor

Karadeniz, Akçakoca, Balık, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5'er kiloluk kırlangıç balıkları 500 liradan satılıyor - Son Dakika


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