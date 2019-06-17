Son Dakika Haberleri: "5 günde plaj kazandırdık"
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"5 günde plaj kazandırdık"

1 saat önce

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Değirmenaltı Sahili'nde yaptıkları yoğun ve titiz çalışma sonunda ilçeye yeni bir plaj kazandıklarını belirtti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Değirmenaltı Sahili'nde yaptıkları yoğun ve titiz çalışma sonunda ilçeye yeni bir plaj kazandıklarını belirtti.
Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, yaydığı kötü koku ile mahalle sakinlerini ve yazlıkçıları olumsuz yönde etkileyen Değirmenaltı sahilini, 5 günde yosunlardan arındırarak plaja çevirdiklerini bildirdi.
Sahile inen yolların da yapıldığını ifade eden Başkan Yüksel, şunları kaydetti:
"Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sahil şeridini kaplamış ve kötü kokuya sebep olan yosunları temizleyerek çalışmalara başlarken sahildeki kayaların düzenlenmesi, denizin temizlenmesi ve son olarak da deniz kumunun sahil boyunca yayılması işlemini 5 günün sonunda tamamladı.
5 günde plaj kazandırdık. Geçtiğimiz Çarşamba günü bölgede yaptığımız incelemenin ardından Perşembe sabahı itibariyle çalışmalarına başladığımız temizlik ve kumsal oluşturma çalışmalarında sona geldik. Bu süreçte, sahile inen ve atıl durumda olan yolu da vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Şehrimize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:36 Kaynak: AA
Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa
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