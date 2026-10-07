5 katlı bina yerle bir oldu! Enkaz altından çığlıklar yükseldi - Son Dakika
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5 katlı bina yerle bir oldu! Enkaz altından çığlıklar yükseldi

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Rusya'nın Ukrayna'nın Priluki kentine düzenlediği saldırıda 5 katlı bir apartman vurularak büyük ölçüde yıkıldı. Enkaz altında kalan kişilerin yardım çığlıkları görüntülere saniye saniye yansırken, bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Çernihiv bölgesindeki Priluki kentinde 5 katlı bir apartman vuruldu. Saldırının ardından binada büyük çaplı yıkım meydana gelirken, enkaz altında kalan kişilerin yardım çığlıkları kameralara yansıdı.

5 KATLI APARTMAN VURULDU

Saldırıda Priluki kentindeki 5 katlı bir apartman ağır hasar aldı. Binanın bir bölümünün tamamen çöktüğü görülürken, saldırının ardından bölgeye arama kurtarma ve acil durum ekipleri sevk edildi.

ENKAZ ALTINDAN YARDIM ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ

Saldırının hemen ardından kaydedilen görüntüler yaşanan dehşeti ortaya koydu. Enkaz altında mahsur kalan kişilerin yardım isteyen çığlıkları görüntülere saniye saniye yansıdı. Çevrede bulunanların da seslerin geldiği noktaya yönelerek enkaz altındakilere ulaşmaya çalıştığı görüldü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bölgeye ulaşan ekipler, çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden veya yaralananların sayısına ilişkin ilk aşamada kesin bir bilanço açıklanmadı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

UkraynaDünyaRusyaSon Dakika

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