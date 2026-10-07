AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi - Son Dakika
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AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi

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ABD’de bir alışveriş merkezinde çalışanlar, tavandan gelen seslerden şüphelenince başlarının üzerinde bir adamın dolaştığını fark ederek polise haber verdi. Ekiplerin yaklaşık bir saat boyunca aşağı inmeye ikna etmeye çalıştığı şüpheli, merdivene adım attıktan sonra yeniden tavana çıkmak isterken dengesini kaybedip aşağıya yerleştirilen yatağın üzerine düştü. Kaçmaya çalışan adam kısa sürede yakalandı.

ABD'nin Washington eyaletindeki bir alışveriş merkezinde çalışanlar, tavandan gelen sesleri duyunca üstlerinde dolaşan birinin bulunduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

TAVAN PANELLERİNİ KIRARAK İLERLEDİ

İhbar üzerine alışveriş merkezine gelen ekipler, şüphelinin tavandaki panellere zarar vererek ilerlediğini belirledi. Polis ekipleri adamın bulunduğu noktaya uzun bir merdiven yerleştirdi.

Şüphelinin düşme ihtimaline karşı merdivenin altına ayrıca bir yatak konuldu. Polisler, tavandaki adamı aşağı inmeye ikna etmek için yaklaşık bir saat boyunca uğraştı.

MERDİVENE BASTI, SONRA GERİ DÖNDÜ

Uzun süren bekleyişin ardından şüpheli merdivene ayağını basarak aşağı inmeye başladı. Ancak kısa süre sonra karar değiştirerek yeniden tavana çıkmaya çalıştı.

Polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin daha sonra merdivenle birlikte aşağı düşerek zemine yerleştirilen yatağın üzerine çakıldığı görüldü.

DÜŞTÜKTEN SONRA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yatağın üzerine düşen adam bu kez ayağa kalkarak polislerden kaçmaya çalıştı. Ekipler kısa süren müdahalenin ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis tarafından kimliği Gabriel Llamalt Hideo olarak açıklanan şüpheli, mala zarar verme ve hırsızlık suçlamalarının yanı sıra hakkında bulunan yakalama kararı kapsamında Clark County Cezaevi'ne gönderildi.

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