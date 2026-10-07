Çeşme Belediyesi\'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de Çeşme Belediyesindeki bazı ihale ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı.
İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Belediyedeki bazı ihale ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı.
İHALE VE ALIMLAR MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın, Çeşme Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında belediyedeki söz konusu işlemler incelemeye alındı.
BAŞKAN YARDIMCISI VE İMAR MÜDÜRÜ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı. İki ismin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıların yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)