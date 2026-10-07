Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı - Son Dakika
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Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

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Çeşme Belediyesi\'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
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İzmir'de Çeşme Belediyesindeki bazı ihale ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı.

İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Belediyedeki bazı ihale ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı.

İHALE VE ALIMLAR MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın, Çeşme Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında belediyedeki söz konusu işlemler incelemeye alındı.

BAŞKAN YARDIMCISI VE İMAR MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı. İki ismin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıların yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

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    Yorumlar (6)

  • rqs2t8vxjd rqs2t8vxjd:
    dün konuştu bugün gözaltı 5 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    gözaltına alınacağının Haberini alan Bir gün öncesinden haber sitelerine video atıyor ertesi gün tutuklandığında da konuştu gözaltına alındı algısı yapılıyor bunun aynısını İmamoğlu‘nda da gördük çünkü 3 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    foncular serbest 2 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    bu benim bşı kapalı baclarım serbest 0 1 Yanıtla
  • A. Ak A. Ak:
    sonunun ne olacağını bildiği için kendini iyi biri olarak göstermiş.yapılanlar ortada 0 0 Yanıtla
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