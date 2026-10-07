Çeşme Belediyesi\'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Belediyedeki bazı ihale ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı.

İHALE VE ALIMLAR MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın, Çeşme Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında belediyedeki söz konusu işlemler incelemeye alındı.

BAŞKAN YARDIMCISI VE İMAR MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı. İki ismin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıların yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.