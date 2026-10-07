Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Porsuk Bulvarı’nda S.S. ve M.D. isimli iki arkadaş bir süre birlikte alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan kavgada M.D., arkadaşı S.S.’yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S.’nin kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen S.S., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan S.S.’nin yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.D. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.D. işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.