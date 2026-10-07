Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Belediyesi\'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş dahil 17 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

19 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlerde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kararın ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İşte gözaltına alınanların tam listesi

1-) Yusuf ULUTAŞ (Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı)

2-) Ümit ÜNAL (Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı, Mevcut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı)

3-) Ziya SEYMEN (Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü)

4-) İbrahim DOĞANCIOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

5-) Anıl ALİOĞLU (Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

6-) Adil KESİK (Esenyurt Belediyesi Çalışanı)

7-) Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREK (THY Uzman)

8-) Adnan ŞENOCAK (Avukat)

9-) Doğan Can GÖKSEL (Aysu Yapı İdari İşler Müdürü)

10-) Cemalettin ÇAĞLAYAN (Namık Çebi İnşaat çalışanı)

11-) Harun BERBER (Namık Çebi İnşaat çalışanı)

12-) Salih YILMAZ (ASM firması sahibi)

13-) Erhan TOPRAK (Topraköz firması sahibi)

14-) Orhan YILDIRIM (Han sahibi)

15-) Ziya KÖKLÜ (Ekin Peysaj ortağı)

16-) Halil YILMAZ (HMF firması sahibi)

17-) Emrah KOŞUNALP (ASM firması çalışanı)

ESENYURT BELEDİYESİ KAYYUM YÖNETİMİNDE

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024'te tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, 31 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Belediye, bu tarihten bu yana Aksoy yönetiminde bulunuyor.

Esenyurt BelediyesiOperasyonEsenyurtKayyumGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mesut mesut:
    Artık Her sabah belediye operasyonu değil. Galatasaraya operasyon beklıyoruz yaptığı hakem satınalmaları ortaya cıktı. bir sabahda onların göz altına alınmasını beklıyoruz delil karartmadan 5 3 Yanıtla
  • Reis Reis:
    önemli olan hırsızlık ile mücadele değil hırsızlık yapmayacak nesiller yetiştirebilmektir 2 0 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Bunu görmek için en az 50-60 seneye ihtiyacımız var. O da bu atanmış Bakanlarla olacak iş değil :) atanmış birisi idealist olamaz.. Anca papağan olur. 0 1
    Reis Reis:
    şu an iktidar ve milletvekilleri en büyüğü dahil suç işleyenlerin ebeveylerinin akranı veya o dönemlerde gençti ve bunları saça karışanlardan dolayı suçlamak doğru değil dini tehlike olarak görenler dinsizlik tehlikesini kestiremediler ve sonuçları meyve verdi durdurulamaz 1 0
    Uğur Kart Uğur Kart:
    VİLLA SEN TAM KENDİNİ TARİF ETMİŞSİN 0 0
  • Kara kartal null Kara kartal null:
    kayyum degilmi 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Malatya’da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı Değeri 75 bin dolar 30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar
Oya Başar’dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı
Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı İlk vaka ölümle sonuçlandı Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı
İngiltere’den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya’ya son anlarda mat oldu İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu
Olaylı infazda yeni gelişme İdam sonrası hayatta kalan Pike’ın bilinci yerine geldi Olaylı infazda yeni gelişme! İdam sonrası hayatta kalan Pike'ın bilinci yerine geldi
AVM’de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı
08:52
Buraya kadarmış Güle güle Montella
Buraya kadarmış! Güle güle Montella
08:40
Arjantin’de tarihi veda Lionel Messi son kez formayı giydi
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi
08:00
Rusya’da veba alarmı ABD vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı
Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
07:25
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk İnfaz tarihini açıkladılar
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar
07:16
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem Parasal sınırlar değişti
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti
06:56
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
06:28
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı
02:21
Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
02:14
Çorum’da katliam gibi kaza Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti
Çorum'da katliam gibi kaza! Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti
01:30
Derin Mermerci’nin Kandilli’deki 200 yıllık yalısına yolcu vapuru çarptı
Derin Mermerci'nin Kandilli'deki 200 yıllık yalısına yolcu vapuru çarptı
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 08:59:46. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei