Esenyurt Belediyesi\'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Reis:

önemli olan hırsızlık ile mücadele değil hırsızlık yapmayacak nesiller yetiştirebilmektir

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VillaUmut: Bunu görmek için en az 50-60 seneye ihtiyacımız var. O da bu atanmış Bakanlarla olacak iş değil :) atanmış birisi idealist olamaz.. Anca papağan olur. 0 1

Reis: şu an iktidar ve milletvekilleri en büyüğü dahil suç işleyenlerin ebeveylerinin akranı veya o dönemlerde gençti ve bunları saça karışanlardan dolayı suçlamak doğru değil dini tehlike olarak görenler dinsizlik tehlikesini kestiremediler ve sonuçları meyve verdi durdurulamaz 1 0