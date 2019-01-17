5 Kişinin Öldüğü Firmada Yangın Çıkışı Yokmuş

Ankara
Siteler'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı mobilya firmasında yangın merdiveni ve yangın çıkışının olmadığı ortaya çıktı.
Başkent'te dün akşam Altındağ
ilçesi Ulubey
Mahallesi Şenkal Sokak'ta 4 katlı bir mobilya firmasının 2. katında yangın çıkmıştı. Alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri 8 kişiyi kurtarırken, üst katlarda bulunan çalışanlar dumanların da yükselmesi ile içeride mahsur kalmıştı. Yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın çıkan binada yangın merdiveni ve yangın çıkışı olmadığı belirlenirken, iş güvenliği kurallarına da uyulmadığı iddia edildi. Siteler olarak bilinen mobilyacılar bölgesinde çoğu firmada da yangın merdiveni olmadığı öğrenildi.
19 yıldır Siteler esnafı olan ve mobilya atölyesi bulunan Merva Yılmaz, "Allah rahmet eylesin, geçmiş olsun. Böyle olmasını istemezdik. Yaptığımız işte petrol ürünleri var. Kauçuk olsun, sünger olsun tutuştuğu anda sönmez" dedi.
Site esnaflarından Ali Gökhan
ise, "Geçmiş olsun, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. ya içilen bir sigara ya da elektrik kontağından yangın çıkmış olabilir" diye konuştu.
40 yıldır esnaflık yapan Mehmet Ersoy da, "Yanıcı madde oldukça fazla olduğundan tutuşmuş. Yangın merdiveni yok. Tek bir giriş var,arkadan çıkma durumu yok" dedi.
Ölen 5 kişiden Suriyeli 2 kardeş ve amcalarının oğlunun cenazelerinin Suriye'de, diğer 2'sinin ise Ankara'da defnedileceği öğrenildi. - ANKARA